Впервые в мире зарегистрирован ребенок «неопределенного пола»
Кори Доти (Kori Doty), живущая в канадской провинции Британская Колумбия, в одиночку воспитывает дочь по имени Searyl Atli. Но судьба этой семьи только на первый взгляд кажется самой обычной: мать-трансгендер активно борется за право своего ребенка самому выбрать пол в будущем.
Сирил родилась в ноябре прошлого года в доме одного из друзей Кори. В свидетельстве о рождении пол записан согласно ее физиологическим параметрам, но ее мать с этим не согласна. Сама Кори считает себя гендерквиром: этим термином называют людей, которые не идентифицируют себя ни в качестве мужчины, ни в качестве женщины; они могут одновременно относить себя к обоим полам или к какой-либо комбинации их признаков.
Тот факт, что общество считает ее женщиной, Кори не устраивает, и своему ребенку она выбрала другую судьбу. Она считает, что малыш сам должен определить свой пол тогда, когда научится мыслить, анализировать, осознавать себя и уметь объяснить это.
Доти состоит в организации Gender-Free ID Coalition, которая борется за право детей на «неопределенный пол» в документах при рождении. В настоящее время в канадских судах находится не менее восьми исков с подобным требованием.
В провинциях Онтарио и Альберта уже рассматривают возможность включения такого «бесполого» варианта в документы. Помимо Канады, этот вопрос обсуждается правительствами Австралии, Пакистана и Непала. Но это долгий процесс, а пока на пути к победе сделан первый важный шаг: Сирил первой на планете получила медкарту с буквой U — «неопределенный» (undetermined) в графе «пол».
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