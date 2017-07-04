Как Статуя Свободы меняла цвет: видео
Статуя Свободы является подарком Франции к Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости. Скульптура достигает в высоту 33,86 м, а общая высота монумента от земли до верхушки факела составляет 93 м. Современный зеленый цвет памятника не является для него «родным». Ко Дню независимости, который США отмечают 4 июля, Американское химическое сообщество подготовило видео, рассказывающее, как загрязнение воздуха в гавани Нью-Йорка и другие факторы скорректировали раскраску скульптуры.
На строительство статуи ушло девять лет. Ее основу составляет железный каркас, покрытый медной оболочкой. В общей сложности на эти цели было направлено 30 тонн меди — этого бы хватило для плавки 435 млн британских пенсов. Статуя была доставлена в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для перевозки ее разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков.
Заняв свое место на острове Бедлоу, позже переименованном в остров Свободы, монумент принялся менять свой цвет: медь, вступив в контакт с влажным и загрязненным воздухом мегаполиса, начала тускнеть. В ходе химической реакции медь отдавала электроны атмосферному кислороду, что привело к выделению куприта — минерала, имеющего розовый оттенок.
Химические реакции продолжались: теряя электроны, куприт стал теноритом, для которого характерен темный цвет.
На этом непосредственное влияние атмосферы на памятник закончилось, и в дело вступил техногенный фактор. В результате выбросов от лодок, самолетов, автомобилей и фабрик в воздухе образуется оксид серы, который при реакции с водой производит серную кислоту. Она же, соединяясь с оксидами меди, образует минералы зеленого цвета. И, наконец, окончательно зеленый оттенок статуи был закреплен хлоридом, попадающим на нее от морских брызг.
На все эти процессы ушло 30 лет. Теперь медь полностью окислена и стабильна. Время от времени городские власти предлагали вернуть Статуе Свободы ее оригинальный цвет, но общественность идею не поддерживает.
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