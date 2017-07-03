В Индии возведут установки по переработке мусора в электроэнергию: за и против
Инициатива по сжиганию мусора является частью трехлетнего плана, опубликованного в апреле 2017 года. В настоящее время властям необходимо устранять до 170 000 тонн отходов ежедневно. В плане говорится, что переработка отходов с целью производства электричества является «наилучшим вариантом» для борьбы с мусором, представляющим «серьезную угрозу для общественного здравоохранения». Правительство предлагает создать новую промышленную корпорацию Waste to Energy, которая может «сыграть ключевую роль… в размещении энергоустановок в 100 городах мира к 2019 году», говорится в докладе. К 2018 году такие станции должны выработать 330 мегаватт электроэнергии каждая, а к 2019 году — 511. Для сравнения, обычная угольная электростанция вырабатывает примерно 500 мегаватт в год.
Однако многие индийские ученые и экологи уверены, что эта идея ошибочна. По словам Ананта Тривиди, бывшего члена Комитета по оценке технических экспертов Центрального управления по контролю загрязнения в Индии, сжигание мусора — худший из всех возможных вариантов. Он также считает неверным убеждение, что из отходов можно создать экологически чистую энергию с текущим уровнем развития технологий.
Тривиди и другие критики утверждают, что власти попросту игнорируют факт непригодности городского мусора для сжигания. По их мнению, мусор часто содержит смесь не подходящих для эффективного сжигания материалов, и существующие заводы испытывают трудности в соблюдении правил очистки воздуха, часто закрываясь в связи с ошибками в расчетах.
Т. В. Рамачандр из Индийского института науки в Бенгалуру уверяет, что нельзя сжигать индийские отходы, 80% из которых органического происхождения. По его словам, лучшие варианты в данном случае — компостирование или использование ферментов для преобразования отходов в биогаз.
Критики отмечают, что рекомендация по сжиганию отходов также не соответствует политике других правительств. Например, в недавно опубликованном индийском официальном документе о проблеме загрязнения сказано, что «методы термической обработки, такие как сжигание… невозможны из-за низкой тепловой ценности твердых бытовых отходов». Критики также утверждают, что в настоящее время Индия имеет слишком много возможностей для производства электроэнергии, а поэтому будет мало заинтересована трудоемким сжиганием отходов для этой цели. Остается неясным, какая часть проекта будет воплощена в жизнь.