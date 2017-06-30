  • Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
    Фото: Stefano Boeri Architetti
  • Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
    Фото: Stefano Boeri Architetti
  • Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
    Фото: Stefano Boeri Architetti
  • Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
    Фото: Stefano Boeri Architetti
Жизнь планеты

Первый в мире «Лесной город» появится в Китае

Китайский город Лючжоу станет первым в мире «Лесным» — здесь на территории 175 гектаров появится район нового типа: жилые дома среди тысяч деревьев будут функционировать на основе возобновляемых источников энергии.
Анастасия Баринова
30 июня 2017 в 11:55
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Группа итальянских архитекторов под руководством Стефано Боэри (Stefano Boeri) создает «Вертикальные леса»: жилые дома, покрытые садами. Впервые идея была реализована в 2009 году в качестве эксперимента в Милане, а теперь заказы на подобные сооружения поступают к Боэри со всего света.

Новый проект будет по-своему революционным: теперь итальянские архитекторы проектируют не один дом, а целый жилой район, по размерам сопоставимый с городом.

На площади 175 гектаров будет жить 30 000 человек. Здесь будет высажено около миллиона растений, относящихся к 100 видам, и еще 40 000 деревьев. Вместе они способны поглощать почти 10 000 тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ, производя ежегодно около 900 тонн кислорода. Для Китая с его загрязненным воздухом это особенно важно. И, помимо того, обилие зеленых насаждений снизит температуру и уровень шума.

Инфраструктура «Лесного города» будет работать за счет энергии солнца и ветра, а с остальными районами Лючжоу его соединит экологически чистая железная дорога. Завершение проекта намечено на 2020 год.

Узнайте о том, что из себя представляют «Вертикальные сады».

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