Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
Группа итальянских архитекторов под руководством Стефано Боэри (Stefano Boeri) создает «Вертикальные леса»: жилые дома, покрытые садами. Впервые идея была реализована в 2009 году в качестве эксперимента в Милане, а теперь заказы на подобные сооружения поступают к Боэри со всего света.
Новый проект будет по-своему революционным: теперь итальянские архитекторы проектируют не один дом, а целый жилой район, по размерам сопоставимый с городом.
На площади 175 гектаров будет жить 30 000 человек. Здесь будет высажено около миллиона растений, относящихся к 100 видам, и еще 40 000 деревьев. Вместе они способны поглощать почти 10 000 тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ, производя ежегодно около 900 тонн кислорода. Для Китая с его загрязненным воздухом это особенно важно. И, помимо того, обилие зеленых насаждений снизит температуру и уровень шума.
Инфраструктура «Лесного города» будет работать за счет энергии солнца и ветра, а с остальными районами Лючжоу его соединит экологически чистая железная дорога. Завершение проекта намечено на 2020 год.
Узнайте о том, что из себя представляют «Вертикальные сады».