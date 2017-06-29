Ручная работа: как ремонтируют Великую Китайскую стену
Великая Китайская стена тянется по северной части страны на протяжении 8 850 км, а с учетом всех ее ответвлений длина сооружения достигает 21 196 км. Толщина, в среднем, около 5−8 метров, высота — от 6 до 10 метров. Строительство ее первых участков началось в III веке до н. э. Как и любая постройка, стена время от времени требовала ремонта. Период полного запустения наступил с приходом к власти манчжурской династии Цин (1644—1911): работы по реставрации сооружения прекратились, и оно практически полностью разрушилось. В порядке поддерживался лишь небольшой участок около Пекина — Бадалин: он служил своего рода «воротами в столицу».
Масштабная программа по реставрации Великой Китайской стены, финансируемая из средств китайских и зарубежных компаний, а также частных лиц, стартовала в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина. Работы продолжаются до сих пор, но они сопряжены с огромными сложностями.
Состояние кирпичной кладки в сочетании с извилистым рельефом постройки не позволяют применять современные технологии, и ремонт ведется «по старинке». Раствор, камни и инструменты доставляются наверх с помощью осликов, лошадей и стальных тросов, а затем рабочие висят возле стены на веревке.
Для придания стене ее первоначального вида используются только оригинальные камни, отвалившиеся от нее прежде. Это требует от мастеров тщательной подгонки: одна ошибка может обернуться очередным обвалом. При этом работа сопряжена с риском для жизни: любой из участков может обрушиться в любой момент. Даже если кладка выглядит ровной, она может быть деформирована под влиянием времени и погоды.
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