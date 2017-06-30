Погода в июле в Москве: прогноз метеорологов
Май 2017 года в Москве стал наиболее холодным с начала XXI века: накануне Дня Победы в столице выпал снег, а сам праздник побил рекорд низкой температуры за последние 99 лет. Тенденцию продолжил и следующий месяц: за всю историю метеонаблюдений в июньской Москве только 5 раз выпадал дождь с примесью мокрого снега: в 1904, 1947, 2003, а затем два года подряд: в 2016-м и 2017-м.
Середина июня в Москве была самой прохладной почти за 70 лет, не прекращались сильные дожди. Осадки ожидаются и в июле, но температура воздуха заметно повысится: по прогнозам, примерно треть всех июльских дней будут около или теплее +25 °C.
Первой половине июля свойственна неустойчивость температуры, вторая же будет более равномерной. Наиболее прохладные дни придутся на 6−7 числа (днем около +15 °C), а максимально высокие показатели, до +29 °C, ожидаются 17−20 июля.
Для второго летнего месяца в Москве характерно большое количество осадков — порядка 80−100 мм, но 80% от месячной нормы выпадет к середине июля. В отдельные дни (например, 5 и 12) ливневые дожди будут сильными, они могут сопровождаться грозами, градом и шквалами.
Посмотрите на последствия майского урагана в Москве.