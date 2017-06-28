Жизнь планеты

На ВДНХ нашли потерянную в 90-е коллекцию минералов

Минералы и руды выставлялись в павильоне «Геология» в 1960-х — 1980-х годах, но когда в 1990-х его отдали под торговые ряды, экспозиция оказалась утеряна.
Mos.ru
28 июня 2017 в 12:09
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  • На ВДНХ нашли потерянную в 90-е коллекцию минералов
    Фото: Mos.ru

Ценную находку совершили специалисты, готовившие реставрацию павильона. Минералы оказались в колоннах здания, ранее зашитых на сохранение листами фанеры. Всего обнаружено около 50 образцов, среди которых:
• боксит известного месторождения Красная Шапочка с Урала,
• флюориты месторождений Забайкалья,
• апатитовая руда с Хибин,
• мраморный оникс и целестин месторождений Туркмении,
• мраморы Уральского месторождения,
• антимонит из Киргизии,
• сера из Поволжья,
• сфалерит,
• серпентинит,
• железная руда.

Cамой ценной и неожиданной находкой стала 80-сантиметровая друза горного хрусталя, которая весит около 150 килограммов.

  • На ВДНХ нашли потерянную в 90-е коллекцию минералов
    Фото: Mos.ru

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, образцы передадут в фонд музея ВДНХ, который появится на обновленной выставке в 2018 году. Он разместится в крыле арки главного входа.

Павильон № 31 построен в 1954 году. До 1956 года он назывался «Лен, конопля и другие лубяные культуры», в 1956—1957 годах — «Лубяная и шерстяная промышленность», в 1958-м — «Льняная и шерстяная промышленность», с 1959-го — «Геология». Является объектом культурного наследия федерального значения.

После завершения ремонтно-реставрационных работ к сентябрю 2018 года павильон приспособят под выставочную деятельность.

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