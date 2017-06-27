Линия метро в жилых домах: опыт Китая
Чунцин — один из крупнейших городов Китая: здесь проживает около 50 млн человек. Каждому мегаполису требуется развитая транспортная система, но в Чунцине плотность застройки не позволяла прокладывать новые линии там, где они требуются. Инженеры предложили оригинальное решение: вместо того, чтобы останавливать жилищное строительство, поезд можно пустить прямо сквозь жилой массив.
Чунцинский метрополитен состоит из подземных и монорельсовых линий. В числе преимуществ монорельсовой дороги — способность преодолевать более крутые вертикальные уклоны по сравнению с любым другим железнодорожным транспортом, а также пониженная шумность за счет использования тихих электродвигателей и прорезиненных колес. Разрабатывая в 2004 году проект нового 19-этажного здания, архитекторы включили в него станцию и монорельсовую линию.
Квартиры в этом доме продавались по сниженным ценам: подобный эксперимент был первым в мире, и уровень шума был неизвестен. Однако оказалось, что соседство с метро жильцам не мешает: даже стиральная машина звучит громче. А теперь стоимость недвижимости здесь гораздо выше, чем в других районах города: людям очень понравилась шаговая доступность метро.
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