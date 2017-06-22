  • Русский след на крыше римского дворца
    Фото: Pokras Lampas/Facebook
  • Русский след на крыше римского дворца
    Фото: F is For Fendi/YouTube
  • Русский след на крыше римского дворца
    Фото: F is For Fendi/YouTube
  • Русский след на крыше римского дворца
    Фото: pokraslampas/Instagram
Жизнь планеты

Русский след на крыше римского дворца

Крыша одного из дворцов в Риме украшена гигантской каллиграфией. Создателем крупнейших в Италии граффити стал российский художник.
Анастасия Баринова
22 июня 2017 в 17:09
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26-летний каллиграф Арсений Пыженков, работающий под псевдонимом «Покрас Лампас», уже является автором множества арт-проектов. В 2015 году он создал самую большую каллиграфию в мире, расписав крышу московского завода «Красный Октябрь».

Недавно было закончено новое «полотно»: с помощью 550 литров желтой краски Покрас Лампас за два дня украсил крышу Дворца итальянской цивилизации (Colosseo Quadrato, «Квадратный Колизей»). В этом здании располагается штаб-квартира итальянского модного дома Fendi, который и заказал работу.

Общая площадь каллиграфии составила 1250 квадратных метров. Роспись посвящена «современным творцам, миллениалам и новому взгляду на мир». Эту концепцию отражают ключевые слова, написанные гигантской шваброй-кистью: «Freaky, Fearless, Freedom, Fun»: безумство, бесстрашие, свобода, веселье.

Посмотрите, какие удивительные арт-объекты можно создавать из металлолома.

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