Русский след на крыше римского дворца
26-летний каллиграф Арсений Пыженков, работающий под псевдонимом «Покрас Лампас», уже является автором множества арт-проектов. В 2015 году он создал самую большую каллиграфию в мире, расписав крышу московского завода «Красный Октябрь».
Недавно было закончено новое «полотно»: с помощью 550 литров желтой краски Покрас Лампас за два дня украсил крышу Дворца итальянской цивилизации (Colosseo Quadrato, «Квадратный Колизей»). В этом здании располагается штаб-квартира итальянского модного дома Fendi, который и заказал работу.
Общая площадь каллиграфии составила 1250 квадратных метров. Роспись посвящена «современным творцам, миллениалам и новому взгляду на мир». Эту концепцию отражают ключевые слова, написанные гигантской шваброй-кистью: «Freaky, Fearless, Freedom, Fun»: безумство, бесстрашие, свобода, веселье.
Посмотрите, какие удивительные арт-объекты можно создавать из металлолома.