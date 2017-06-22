  • США во власти природных катаклизмов: видео
    Фото: houstonchron/Instagram
  • США во власти природных катаклизмов: видео
    Фото: amiedherbert/Instagram
  • США во власти природных катаклизмов: видео
    Фото: gary_waddle/Instagram
Жизнь планеты

США во власти природных катаклизмов: видео

Этим летом в самых разных частях Америки сложились экстремальные погодные условия. В Луизиане из-за урагана объявлено чрезвычайное положение, а на юго-западе страны жара уносит жизни людей.
Анастасия Баринова
22 июня 2017 в 16:24
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С июня до конца декабря в Атлантике длится сезон штормов. Тропический циклон «Синди», обрушившийся в эти дни на юго-восточную часть США, стал вторым в сезоне. В зоне бедствия оказалось 17 миллионов американцев. В настоящее время шторм продвигается вдоль побережья Мексиканского залива, принося с собой торнадо, ливни и наводнения, вырывая с корнем деревья, разрушая здания и линии электропередач.

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