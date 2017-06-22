США во власти природных катаклизмов: видео
С июня до конца декабря в Атлантике длится сезон штормов. Тропический циклон «Синди», обрушившийся в эти дни на юго-восточную часть США, стал вторым в сезоне. В зоне бедствия оказалось 17 миллионов американцев. В настоящее время шторм продвигается вдоль побережья Мексиканского залива, принося с собой торнадо, ливни и наводнения, вырывая с корнем деревья, разрушая здания и линии электропередач.
Скорость порывов ветра достигает 65 километров в час. Подтвержден один смертельный случай: гигантская волна унесла 10-летнего мальчика, стоявшего на берегу. В то же время на противоположном конце страны — в Калифорнии, Неваде и Аризоне — царит небывалая жара. Высокие температуры в этих регионах считаются нормой, но сейчас термометры показывают +48 °C и больше, что даже здесь случается не часто. В Финиксе 19 и 20 июня было отменено несколько десятков авиарейсов. Авиакомпания American Airlines объяснила это техническими особенностями лайнеров: максимально допустимая температура, при которой Airbus работает корректно — это 52,8 °C, для Boeing этот показатель — на уровне 52,2 °C, но в таких условиях самолету требуется более долгий, чем обычно, разбег. В Финиксе взлетно-посадочная полоса обеспечить этого не способна. Аномально высокие температуры уже привели к гибели четырех человек: 72-летний мужчина и 87-летняя женщина скончались в Калифорнии, а в штате Нью-Мексико жертвами жары стали 57-летний отец и его 21-летний сын, отправившиеся в парк на велосипедную прогулку. По прогнозам метеорологов, экстремальные погодные условия в этой части США продлятся до конца недели, и только в воскресенье столбики термометров начнут медленно опускаться.
Узнайте, почему повышения температуры не боятся муравьи.