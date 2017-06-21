  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: christinashinaeva/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: leonid_pronin_/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: ulsvts/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: evgeniya_kar/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: alyona_puchnina_/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: romario_chevardof/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: svetlikbel/Instagram
  • Лето в Мурманске: время лепить снеговиков
    Фото: vennatali/Instagram
Жизнь планеты

Лето в Мурманске: время лепить снеговиков

В Северном полушарии началось астрономическое лето, но с теплой погодой это связано далеко не всегда. На Кольском полуострове и в части Финляндии температура приблизилась к нулевой отметке и выпал снег.
Анастасия Баринова
21 июня 2017 в 18:53
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Циклон со стороны Арктики принес на Кольский полуостров и соседние регионы дождь со снегом, порывистый северный ветер и температуру от +1 до +6 °C. Снегопады прошли в Мурманске, Кировске, Североморске и других населенных пунктах Мурманской области, а также на юге Финляндии.

В этом году финны уже столкнулись с аномально холодной весной: май побил отрицательный температурный рекорд за полвека, а жители Лапландии в начале июня продолжали кататься на лыжах. Финские метеорологи утешают граждан тем, что в Мурманской области — еще холоднее, и с ними согласны российские коллеги: всего за сутки в регионе выпало до 9 мм снега.

На Кольском полуострове в первой декаде июня снег аномалией не считается. Однако бывали и исключения: так, в конце 90-х годов ХХ века подобное явление произошло 30 июня. Еще один необычный снегопад наблюдался в Мурманске 26 июня 2014 года, но тогда он был кратковременным и очень слабым и не покрыл землю толстым снежным ковром, как это произошло в нынешним летом — в день начала астрономического лета в Северном полушарии.

Возможно, в будущем июньский снегопад в этой части планеты перестанет быть аномалией: подобное изменение климата — один из аспектов глобального потепления. Это связано с сокращением площади льдов в Арктическом бассейне. Лишившись льда, вода поглощает больше солнечных лучей, а затем из океана в атмосферу поступает больше тепла, что меняет циркуляцию воздушных масс. В частности, возникает мощный воздушный барьер, не пропускающий теплые потоки, а вместо них на территории с мягким климатом обрушивается холодный воздух Арктики.

Посмотрите, как впервые за много лет замерзло Черное море.

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СМИ2
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