Старейший в мире рыбный рынок Цукидзи на 5 лет переедет в другое место
Губернатор Токио Юрико Коике объявила о переносе рынка морепродуктов Цукидзи, известного во всем мире своими утренними рыбными аукционами, на два километра к югу — в район Тоёсу рядом с Токийским заливом. Нынешняя локация рынка в районе Цукидзи будет реорганизована после проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
По словам Коике, в течение пяти лет рынок вернут на первоначальное место после проведения работ по благоустройству площадки, пишет Japan Times.
Судьба рынка стояла под вопросом с 2001 года, однако реализацию этого проекта отложили из-за необходимости очистить загрязненную химикатами почву, поскольку ранее в Тоёсу располагался газоперерабатывающий завод. Работы по очищению территории завершились в октябре 2014 года. В августе 2016 года, через месяц после вступления в должность губернатора, Коике объявила о дальнейшей отсрочке из-за опасений относительно безопасности нового места и высокой стоимости переноса, которая на тот момент составляла 588,4 млрд иен ($5,3 млрд).
Рынок Цукидзи — одна из главных достопримечательностей Токио и крупнейший центр торговли рыбой. Ежедневно рынок посещают около 42 000 человек, а его оборот составляет примерно 1 тыс. 628 тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 1,6 млрд иен, как указывает брошюра правительства. Однако число продавцов снижается, а переезд на новую площадку может и вовсе заставить торговцев отказаться от сотрудничества, считает профессор социальной антропологии Гарвардского университета Тед Бестор.