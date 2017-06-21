Встречайте день летнего солнцестояния 2017!
Солнцестоянием называется момент прохождения центра Солнца через точки эклиптики, наиболее удаленные от экватора небесной сферы. Оно происходит дважды в году: 22 декабря зимой и 21 июня летом.
На широте Москвы 21 июня Солнце поднимается над горизонтом на высоту более 57 градусов (в день зимнего солнцестояния этот показатель не превышает 11 градусов). В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце держит эту высоту — оно будто бы ненадолго «останавливается», что и дало общее название этому явлению.
Годовой пик продолжительности дня (17 часов 32 минуты на широте Москвы) также происходит в день летнего солнцестояния. Затем Солнце начинает опускаться к югу, уменьшая и световой день.
В 2016 году летнее солнцестояние совпало с другим астрономическим явлением — полнолунием, а нынешним летом небо подготовило другой красочный сюрприз — метеорный поток.