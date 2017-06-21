  • Встречайте день летнего солнцестояния 2017!
    Фото: Юлия Плеханова
  • Встречайте день летнего солнцестояния 2017!
    Фото: Роскосмос
  • Встречайте день летнего солнцестояния 2017!
    Фото: Роскосмос
Жизнь планеты

Встречайте день летнего солнцестояния 2017!

21 июня наступит летнее солнцестояние: с этого дня начинается отсчет астрономического лета в Северном полушарии, и в эти же сутки здесь наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь.
Анастасия Баринова
21 июня 2017 в 11:38
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Солнцестоянием называется момент прохождения центра Солнца через точки эклиптики, наиболее удаленные от экватора небесной сферы. Оно происходит дважды в году: 22 декабря зимой и 21 июня летом.

  • Встречайте день летнего солнцестояния 2017!

На широте Москвы 21 июня Солнце поднимается над горизонтом на высоту более 57 градусов (в день зимнего солнцестояния этот показатель не превышает 11 градусов). В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце держит эту высоту — оно будто бы ненадолго «останавливается», что и дало общее название этому явлению.

Годовой пик продолжительности дня (17 часов 32 минуты на широте Москвы) также происходит в день летнего солнцестояния. Затем Солнце начинает опускаться к югу, уменьшая и световой день.

В 2016 году летнее солнцестояние совпало с другим астрономическим явлением — полнолунием, а нынешним летом небо подготовило другой красочный сюрприз — метеорный поток.

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