«Аэрофлот» впервые вошел в топ-30 лучших авиакомпаний мира
World Airlines Awards — премия, ежегодно присуждаемая лучшим авиалиниям мира в различных категориях. Организатором WAA является британская исследовательская группа Skytrax. Ее эксперты получают данные по итогам исследования, проводящегося путем онлайн-голосования среди авиапассажиров, в котором принимают участие миллионы человек из более чем ста стран.
Премия вручается с 1999 года. World Airline Awards неофициально называют «Оскаром» авиаиндустрии.
«Аэрофлот» занял в новом рейтинге 30-е место, что стало лучшим результатом за всю историю авиакомпании. В прошлом году российский перевозчик был 40-м, в позапрошлом — 46-м. Также «Аэрофлот» в пятый раз подряд признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы.
Другой российский перевозчик, S7 Airlines, улучшил свои позиции, поднявшись на девять строк и заняв 95-ю строчку.
Лучшей авиакомпанией года в четвертый раз в своей истории признана катарская Qatar Airways. Прошлогодний лидер, Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, в этом году оказался лишь на четвертой строчке.
Топ-10 лучших авиакомпаний года по версии Skytrax
1. Qatar Airways (Катар)
2. Singapore Airlines (Сингапур)
3. ANA All Nippon Airways (Япония)
4. Emirates (ОАЭ)
5. Cathay Pacific (Гонконг)
6. EVA Air (Тайвань)
7. Lufthansa (Германия)
8. Etihad Airways (ОАЭ)
9. Hainan Airlines (КНР)
10. Garuda Indonesia (Индонезия)