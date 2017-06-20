  • «Аэрофлот» впервые вошел в топ-30 лучших авиакомпаний мира
    Фото: Игорь Подобаев
  • «Аэрофлот» впервые вошел в топ-30 лучших авиакомпаний мира
    Qatar Airways вернула себе утраченное лидерство. Фото: Qatar Airways
Жизнь планеты

«Аэрофлот» впервые вошел в топ-30 лучших авиакомпаний мира

В новой версии World Airline Awards российский перевозчик занял рекордно высокую позицию, а Qatar Airways вернула себе первую строчку, утраченную в прошлом году.
National Geographic Россия
20 июня 2017 в 16:05
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World Airlines Awards — премия, ежегодно присуждаемая лучшим авиалиниям мира в различных категориях. Организатором WAA является британская исследовательская группа Skytrax. Ее эксперты получают данные по итогам исследования, проводящегося путем онлайн-голосования среди авиапассажиров, в котором принимают участие миллионы человек из более чем ста стран.

Премия вручается с 1999 года. World Airline Awards неофициально называют «Оскаром» авиаиндустрии.

«Аэрофлот» занял в новом рейтинге 30-е место, что стало лучшим результатом за всю историю авиакомпании. В прошлом году российский перевозчик был 40-м, в позапрошлом — 46-м. Также «Аэрофлот» в пятый раз подряд признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы.

Другой российский перевозчик, S7 Airlines, улучшил свои позиции, поднявшись на девять строк и заняв 95-ю строчку.

Лучшей авиакомпанией года в четвертый раз в своей истории признана катарская Qatar Airways. Прошлогодний лидер, Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, в этом году оказался лишь на четвертой строчке.

Топ-10 лучших авиакомпаний года по версии Skytrax
1. Qatar Airways (Катар)
2. Singapore Airlines (Сингапур)
3. ANA All Nippon Airways (Япония)
4. Emirates (ОАЭ)
5. Cathay Pacific (Гонконг)
6. EVA Air (Тайвань)
7. Lufthansa (Германия)
8. Etihad Airways (ОАЭ)
9. Hainan Airlines (КНР)
10. Garuda Indonesia (Индонезия)

Официальный сайт World Airlines Awards 2017

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