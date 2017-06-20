  • Волонтеры собрали 50 мешков мусора у источника Аржаан-Уру
    Фото: En+ Group «360 минут»
  • Волонтеры собрали 50 мешков мусора у источника Аржаан-Уру
    Фото: En+ Group «360 минут»
  • Волонтеры собрали 50 мешков мусора у источника Аржаан-Уру
    Фото: En+ Group «360 минут»
Жизнь планеты

Волонтеры собрали 50 мешков мусора у источника Аржаан-Уру

В Саяно-Шушенском заповеднике состоялась акция по расчистке от мусора и бытовых отходов культово-бальнеологической зоны минерального источника Аржаан-Уру. Уборка стала одним из мероприятий Всероссийского волонтерского экологического марафона En+ Group «360 минут».
National Geographic Россия
20 июня 2017 в 12:04
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Источник Аржаан-Уру расположен в труднодоступном таежном месте и является самым удаленным туристическим объектом Саяно-Шушенского заповедника. Ежегодно его посещают около 200 человек, и многие из них оставляют за собой бытовой мусор. Для его ликвидации силами сотрудников заповедника и волонтеров экомарафона «360 минут» был проведен субботник.

Подготовка к мероприятию продолжалась более месяца. Для участия в уборке волонтеры выдвинулись к источнику тремя группами: двумя конными экспедициями сотрудников заповедника и добровольцев из Республики Тыва, а также командой, доставившей необходимый для работы инвентарь вертолетом. Всего для очистки источника прибыло 25 человек, среди которых — сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский», заповедника «Убсунурская котловина», жители Сут-Хольского района (Республика Тыва), городов Абакана (Республика Хакасия) и Минусинска (Красноярский край), а также поселка Шушенское (Красноярский край).

Силами волонтеров на территории в радиусе 300 метров вокруг источника было собрано 50 мешков мусора. В основном, он представлял собой бытовые отходы: консервные банки, пластиковые бутылки и пакеты всех видов плотности, остатки пищевых отходов в упаковках, тряпки.

  • Волонтеры собрали 50 мешков мусора у источника Аржаан-Уру
    Фото: En+ Group «360 минут»

Собранный мусор волонтеры доставили на кордон Чул-Аксы. Зимой эти и другие отходы будут вывезены для утилизации и переработки с помощью снегоходной техники.

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