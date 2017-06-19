В Баренцевом море появятся искусственные острова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Работы являются частью проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», который реализуют Росморречфлот и ОАО «Кольская верфь».
Острова предназначены для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также для ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Рассмотрев влияние проекта на экологию, эксперты пришли к выводу, что при соблюдении всех пунктов, заявленных в документации, негативные последствия будут сведены к минимуму. Создаваться плавучие СПГ-заводы будут за счет собственных средств «Кольской верфи»; объем капитальных вложений составит более 25 миллиардов рублей. Частью проекта также является строительство верфи селе Белокаменка Мурманской области; эти работы уже начались.
Первые искусственные острова будут заложены в 2018 году, а в строй они будут введены после 2020 года. Строительство позволит создать около 10 000 рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, а также развивать новые высокотехнологичные производства.