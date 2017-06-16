В центре Москвы нашли древнейшие артефакты
На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита (V-III тысячелетия до нашей эры), а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита (VII тысячелетие до нашей эры).
Кремниевый резец люди использовали в древности для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней. Его ширина составляет 2,5 см, длина — почти 4 см.
«Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Обнаруженный на Покровском бульваре скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце.
Древние скребок и резец объединяет то, что археологи нашли их в более позднем культурном слое, который относится
В будущем находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.
Ранее в мае археологи на Пречистенке в Москве обнаружили костяную шахматную фигуру слона, внутри которой были спрятаны десять монет ручной чеканки, а в марте у у основания Китайгородской стены была обнаружена тайная комната.