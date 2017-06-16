Жизнь планеты

В центре Москвы нашли древнейшие артефакты

Археологи обнаружили в центре Москвы артефакты эпохи мезолита и неолита, сообщает официальный портал мэрии Москвы.
Интерфакс
16 июня 2017 в 11:30
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  • В центре Москвы нашли древнейшие артефакты
    Кремниевый резец. Фото: www.mos.ru

На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита (V-III тысячелетия до нашей эры), а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита (VII тысячелетие до нашей эры).

Кремниевый резец люди использовали в древности для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней. Его ширина составляет 2,5 см, длина — почти 4 см.

«Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Обнаруженный на Покровском бульваре скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце.

  • В центре Москвы нашли древнейшие артефакты
    Фрагмент концевого скребка. Фото: www.mos.ru

Древние скребок и резец объединяет то, что археологи нашли их в более позднем культурном слое, который относится к XVI—XVII вв.екам уже нашей эры. Специалисты предполагают, что вряд ли их использовали повторно. Скорее всего, они попали на поверхность из более глубоких и древних культурных слоев случайно в ходе земляных работ, которые проводились в городе 400−500 лет назад.

В будущем находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.

Ранее в мае археологи на Пречистенке в Москве обнаружили костяную шахматную фигуру слона, внутри которой были спрятаны десять монет ручной чеканки, а в марте у у основания Китайгородской стены была обнаружена тайная комната.

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