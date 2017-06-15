Турция построила 700-километровую стену на границе с Сирией
Об окончании работ по строительству стены на турецко-сирийской границе рассказал министр обороныТурции Фикри Ишык. По его словам, заграждение поможет остановить проникновение в страну боевиков из экстремистских организаций «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Обе группировки известны террористическими атаками, уносящими человеческие жизни.
Протяженность турецко-сирийской границы составляет 828 км. Сейчас стена тянется на 700 км, но оставшийся участок будет закончен в ближайшие месяцы. Безопасность также помогут обеспечить мощные системы освещения, камеры видеонаблюдения и датчики движения. Для отслеживания перемещений будут задействованы и дроны.
На следующем этапе самозащиты Турция отгородится от Ирана. Работы по возведению этой стены уже начались, а затем придет время строительства на участке между Турцией и Ираком. Кроме того, министр заявил о планах возвести стены по всему периметру страны, но по понятным причинам заборы на границах с Болгарией, Грецией, Арменией и Грузией не являются столь же приоритетными.
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