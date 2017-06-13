Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
В 70-х годах прошлого века в центральной части Румынии было открыто богатое месторождение меди: крупнейшее в стране, содержащее 65% от всех ее запасов меди. Побочным эффектом разработки является выделение токсичных отходов: в случае меди это ее цианиды.
Месторождение, до сих пор дающее около 11 000 тонн меди в год, производило и огромное количество цианида. Администрация предприятия при поддержке властей нашла самый простой способ «утилизации»: сброс в озеро. Оно было создано искусственным образом в близлежащей долине.
Реализации плана не помешал тот факт, что в долине жило около 400 семей: людям из деревни Джамана просто предложили переехать, а озеро на месте прежнего населенного пункта, наполняясь ядовитыми отходами, в высоту росло примерно на метр ежегодно.
В деревне осталось жить около 20 человек — тех, чьи дома располагались выше на холме. Они не жалеют, что не попали под программу расселения: по их словам, односельчанам, поменявшим жилье, тоже не слишком повезло — власти обещали предоставить дома поблизости и компенсировать неудобства, но по факту люди разъехались за сто и более километров, получив меньшие наделы земли, чем они имели у себя на родине.
Сейчас мертвая, но необыкновенно красочная «токсичная деревня» привлекает множество туристов и фотографов.
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