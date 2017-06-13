  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: uk1963/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: aknaiszili/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: ramoncarrer/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: tomas.magnusek/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: zavatos/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: zavatos/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: raul_jichici/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: daniel_mirlea/Instagram
  • Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео
    Фото: mollyhmcd/Instagram
Жизнь планеты

Токсичное озеро накрыло румынскую деревню: фото и видео

В Румынии находится деревня, где остановилось время: почти четыре десятилетия назад населенный пункт был залит токсичной водой, содержащей цианид.
Анастасия Баринова
13 июня 2017 в 16:13
5164

В 70-х годах прошлого века в центральной части Румынии было открыто богатое месторождение меди: крупнейшее в стране, содержащее 65% от всех ее запасов меди. Побочным эффектом разработки является выделение токсичных отходов: в случае меди это ее цианиды.

Месторождение, до сих пор дающее около 11 000 тонн меди в год, производило и огромное количество цианида. Администрация предприятия при поддержке властей нашла самый простой способ «утилизации»: сброс в озеро. Оно было создано искусственным образом в близлежащей долине.

Реализации плана не помешал тот факт, что в долине жило около 400 семей: людям из деревни Джамана просто предложили переехать, а озеро на месте прежнего населенного пункта, наполняясь ядовитыми отходами, в высоту росло примерно на метр ежегодно.

В деревне осталось жить около 20 человек — тех, чьи дома располагались выше на холме. Они не жалеют, что не попали под программу расселения: по их словам, односельчанам, поменявшим жилье, тоже не слишком повезло — власти обещали предоставить дома поблизости и компенсировать неудобства, но по факту люди разъехались за сто и более километров, получив меньшие наделы земли, чем они имели у себя на родине.

Сейчас мертвая, но необыкновенно красочная «токсичная деревня» привлекает множество туристов и фотографов.

Посмотрите, как облако серы накрыло Ирак.

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СМИ2
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