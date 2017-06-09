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Ливни и град по всей России: фото и видео
Первая декада июня в разных частях России напомнила зиму: градом завалило территорию от Ростовской области до Приморского края. Под ударом крупных ледяных шаров погиб урожай, разбиты стекла и помяты автомобили.
Анастасия Баринова
12 июня 2017 в 17:30
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Фотографии и видеозаписи ливней с градом опубликованы пользователями соцстей из самых разных населенных пунктов России. Юго-западный край грозовых облаков прошел над Ростовской областью. Здесь град размером с куриной яйцо не только повредил растения: помято немало автомобилей и разбиты стекла в парниках и жилых домах. Порывы шквалистого ветра при этом достигали скорости 30 м/с. Люди, к счастью, травм не получили. Читать далее
Среди других мест, где с 5 по 12 июня прошел крупный град — Белгород, Ижевск, Омск, Хабаровск, Новосибирск, Татарстан, Пермский, Красноярский, Забайкальский, Приморский и Алтайский края.
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