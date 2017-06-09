  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Ижевск Фото: galkakustik/Instagram
  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Ижевск Фото: nastyambro/Instagram
  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Красноярский край, Минусинск Фото: lisinanatusya777/Instagram
  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Пермский край Фото: vdinara7/Instagram
  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Хабаровск Фото: valeriatrubkina/Instagram
  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Норильск Фото: lenkoshura/Instagram
  • Ливни и град по всей России: фото и видео
    Барнаул Фото: zrelova_tatyana1/Instagram
Жизнь планеты

Ливни и град по всей России: фото и видео

Первая декада июня в разных частях России напомнила зиму: градом завалило территорию от Ростовской области до Приморского края. Под ударом крупных ледяных шаров погиб урожай, разбиты стекла и помяты автомобили.
Анастасия Баринова
12 июня 2017 в 17:30
89

Фотографии и видеозаписи ливней с градом опубликованы пользователями соцстей из самых разных населенных пунктов России. Юго-западный край грозовых облаков прошел над Ростовской областью. Здесь град размером с куриной яйцо не только повредил растения: помято немало автомобилей и разбиты стекла в парниках и жилых домах. Порывы шквалистого ветра при этом достигали скорости 30 м/с. Люди, к счастью, травм не получили. Читать далее

Тоже интересно

Снег в середине июля: в Якутии держится аномальное похолодание

Обсудить
СМИ2
Фотографу удалось зaснять на дне океана нечтo невероятное (фото)
Фотографу удалось зaснять на дне океана нечтo невероятное (фото)
Тоже интересно
Сахара покрылась снегом: фото со спутника
Сахара покрылась снегом: фото со спутника
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века