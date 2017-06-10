В Санкт-Петербурге появился первый мобильный центр для туристов
Горожане и туристы смогут увидеть его 12 июня на Фестивале цветов. Вагончик проедет по Невскому проспекту во время «Парада цветов», который стартует в 14:00 от площади Островского.
«Центр будет работать в Санкт-Петербурге на протяжении всего лета. Его сотрудники будут предоставлять гостям города всю актуальную информацию о том, как интересно провести время в городе на Неве», — рассказал гендиректор «Городского туристско-информационного бюро» Евгений Панкевич.
В мобильном центре будут работать три сотрудника.
«Преимущество офис-прицепа заключается в том, что он может быть оперативно перемещен при помощи транспортного средства и расположен вблизи от мест, где проводятся значимые мероприятия: массовые культурные события в историческом центре города, значимые конгрессно-выставочные мероприятия в пригородах», — пояснили в учреждении.
Основным местом расположения мобильного информационного офиса станет четвертый терминал порта «Морской Фасад».