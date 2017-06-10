Жизнь планеты

В Санкт-Петербурге появился первый мобильный центр для туристов

В Санкт-Петербурге появился первый передвижной офис, созданный для предоставления информации о туристских возможностях города.
Интерфакс
10 июня 2017 в 16:34
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  • В Санкт-Петербурге появился первый мобильный центр для туристов
    Фото: СПБ ГБУ «ГОРОДСКОЕ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО»

Горожане и туристы смогут увидеть его 12 июня на Фестивале цветов. Вагончик проедет по Невскому проспекту во время «Парада цветов», который стартует в 14:00 от площади Островского.

«Центр будет работать в Санкт-Петербурге на протяжении всего лета. Его сотрудники будут предоставлять гостям города всю актуальную информацию о том, как интересно провести время в городе на Неве», — рассказал гендиректор «Городского туристско-информационного бюро» Евгений Панкевич.

В мобильном центре будут работать три сотрудника.

«Преимущество офис-прицепа заключается в том, что он может быть оперативно перемещен при помощи транспортного средства и расположен вблизи от мест, где проводятся значимые мероприятия: массовые культурные события в историческом центре города, значимые конгрессно-выставочные мероприятия в пригородах», — пояснили в учреждении.

Основным местом расположения мобильного информационного офиса станет четвертый терминал порта «Морской Фасад».

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