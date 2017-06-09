Жизнь планеты

Великобритания установила рекорд в «зеленой» энергетике

Больше половины всей электроэнергии, выработанной в Соединенном Королевстве 7 июня 2017, пришлось на возобновляемые источники.
Николай Кулапов
9 июня 2017 в 15:42
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  • Великобритания установила рекорд в «зеленой» энергетике
    Фото: RTPeat / Flickr.com

Как пишет BBC, о рекорде сообщила «National Grid» — компания, снабжающая Соединенное королевство электроэнергией. Общая доля энергии, полученной от ветровых и водяныx турбин, солнечных батарей и биотоплива (прессованных опилок), составила 50,7%. Вкупе с атомными электростанциями (21,4%) «зеленые» технологии оказались эффективнее электростанций, работающих на газе и каменном угле.

Главной предпосылкой этому стала погода. В среду, около двух часов пополудни, на территории Соединенного королевства было ясно и ветрено. Именно такие условия позволили электроустановкам достичь рекордно высоких показателей.

Неожиданно большой вклад сделали ветровые установки, расположенные на побережье. К четвергу они вырабатывали десятую долю всей энергии страны. Вследствие этого резко снизилась и стоимость электричества. По мнению противников «зеленой» энергетики, такие скачки нарушают экономическое равновесие в этой сфере.

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