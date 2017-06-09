Великобритания установила рекорд в «зеленой» энергетике
Как пишет BBC, о рекорде сообщила «National Grid» — компания, снабжающая Соединенное королевство электроэнергией. Общая доля энергии, полученной от ветровых и водяныx турбин, солнечных батарей и биотоплива (прессованных опилок), составила 50,7%. Вкупе с атомными электростанциями (21,4%) «зеленые» технологии оказались эффективнее электростанций, работающих на газе и каменном угле.
Главной предпосылкой этому стала погода. В среду, около двух часов пополудни, на территории Соединенного королевства было ясно и ветрено. Именно такие условия позволили электроустановкам достичь рекордно высоких показателей.
Неожиданно большой вклад сделали ветровые установки, расположенные на побережье. К четвергу они вырабатывали десятую долю всей энергии страны. Вследствие этого резко снизилась и стоимость электричества. По мнению противников «зеленой» энергетики, такие скачки нарушают экономическое равновесие в этой сфере.