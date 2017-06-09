Взорвана одна из самых высоких радиомачт в России
Телевышка А-330 была построена в 1992 году в деревне Ушково Галичского района с целью обеспечения хорошего радио- и телесигнала. Однако незадолго до сдачи объекта в эксплуатацию проект из-за прекращения финансирования был заморожен. Заброшенная вышка вскоре стала крайне привлекательным местом для туристов и спортсменов-экстремалов — парашютистов, роупджамперов и бейсеров.
Для бейсджампинга подходят объекты выше 60 метров. Галичская вышка считалась одним из идеальных мест: высота от ее основания до смотровой площадки достигала 330 метров, а затем располагалась 20-метровая труба с лестницей внутри. Подъем по тысяче ступеней занимал от часа до полутора. Для сравнения: высота Эйфелевой башни — 324 метра.
После прыжка со смотровой площадки Галичской вышки следовали несколько секунд свободного полета и раскрытие парашюта на высоте примерно 80 метров.
Удерживать вышку вертикально помогали шесть уровней растяжек из троса с расстоянием между ними около 53 метров, и именно они в нескольких случаях становились причиной гибели людей: парашютисты цеплялись за них стропами и падали. Это и стало одной из причин, по которым местная администрация приняла решение о сносе бесхозного объекта.
Решение о демонтаже было принято в 2016 году, работы были проведены 8 июня 2017 года. Специалисты одной из московских компаний произвели подрыв с помощью особого заряда с кумулятивным эффектом, предварительно потребовалось лишить конструкцию опоры и освободить ее от фиксирующих растяжек в одном из направлений.
Заряды были заложены двумя группами: в основании и под одной из растяжек. Мощность каждого из них составляла от 300 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. После взрыва мачта телевышки изогнулась и упала в специально подготовленную для этого просеку.
Узнайте об опасностях бейсджампинга.