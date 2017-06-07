  • Составлен рейтинг самых пьющих регионов России
    Фото: Alper Cugun/Flickr.com
  • Составлен рейтинг самых пьющих регионов России
    Фото: Pixabay.com
  • Составлен рейтинг самых пьющих регионов России
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Составлен рейтинг самых пьющих регионов России

Эксперты сравнили объемы потребления алкоголя в разных регионах России. Выяснилось, что больше всего пьют в Магаданской области, Москве, Республике Коми и на Сахалине.
Анастасия Баринова
7 июня 2017 в 12:49
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Роспотребнадзор представил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». Один из его аспектов посвящен влиянию алкоголя на жизнь и здоровье граждан. Согласно результатам исследования, за пять лет продажа крепких алкогольных напитков снизилась почти на 40% (с уровня 10,9 л на душу населения в 2011 году — до уровня 6,6 л в 2016 году).

В список субъектов с наиболее низким объемом продаж этой продукции вошли Республика Ингушетия (0,1 л), Чеченская Республика (0,1 л), Кабардино-Балкарская Республика (0,5 л) и Республика Северная Осетия — Алания (0,6 л). Напротив, рекордсменами по покупкам стали жители Магаданской области (14,1 л), Москвы (13,3 л), Республики Коми и Сахалинской области (13,0 л).

  • Составлен рейтинг самых пьющих регионов России

При этом пиво стало пользоваться меньшей популярностью: в 2016 году продажи этого напитка составили 53,3 л на человека (70,8 л в 2011 году, -25%). Лидерство по потреблению пива удерживает Московская область: 94,9 л. Также в тройке самых пивных регионов России — Республика Хакасия (84,3 л) и Сахалинская область (82,8 л). А субъектами с наиболее низким объемом продажи пива на душу населения являются Республика Ингушетия (0,5 л), Республика Дагестан (2,1 л) и Чеченская Республика (2,2 л).

Несмотря на заметное снижение объемов продаж алкоголя, количество острых отравлений от спиртосодержащей продукции уменьшилось незначительно: на 4,9% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году этот показатель составил 32,9 случая на 100 тыс. человек. Летальным исходом подобные отравления чаще всего заканчивались в Магаданской, Пензенской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Тульской областях и еще 38 субъектах РФ. Читать далее

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