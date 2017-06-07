Составлен рейтинг самых пьющих регионов России
Роспотребнадзор представил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». Один из его аспектов посвящен влиянию алкоголя на жизнь и здоровье граждан. Согласно результатам исследования, за пять лет продажа крепких алкогольных напитков снизилась почти на 40% (с уровня 10,9 л на душу населения в 2011 году — до уровня 6,6 л в 2016 году).
В список субъектов с наиболее низким объемом продаж этой продукции вошли Республика Ингушетия (0,1 л), Чеченская Республика (0,1 л), Кабардино-Балкарская Республика (0,5 л) и Республика Северная Осетия — Алания (0,6 л). Напротив, рекордсменами по покупкам стали жители Магаданской области (14,1 л), Москвы (13,3 л), Республики Коми и Сахалинской области (13,0 л).
При этом пиво стало пользоваться меньшей популярностью: в 2016 году продажи этого напитка составили 53,3 л на человека (70,8 л в 2011 году, -25%). Лидерство по потреблению пива удерживает Московская область: 94,9 л. Также в тройке самых пивных регионов России — Республика Хакасия (84,3 л) и Сахалинская область (82,8 л). А субъектами с наиболее низким объемом продажи пива на душу населения являются Республика Ингушетия (0,5 л), Республика Дагестан (2,1 л) и Чеченская Республика (2,2 л).
Несмотря на заметное снижение объемов продаж алкоголя, количество острых отравлений от спиртосодержащей продукции уменьшилось незначительно: на 4,9% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году этот показатель составил 32,9 случая на 100 тыс. человек. Летальным исходом подобные отравления чаще всего заканчивались в Магаданской, Пензенской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Тульской областях и еще 38 субъектах РФ. Читать далее
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что на снижение продаж повлиял комплекс факторов — запретительные меры и проводимая государством акцизная политика. Наиболее существенное влияние оказали нормы закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта… », которые начали действовать с конца 2012 года: ограничение времени и мест продаж алкоголя.
Правда, эксперты не согласны с этим выводом: по их мнению, цифры показывают падение официальных продаж, но не учитывают рост «серого рынка». Кроме того, в южных регионах развито домашнее виноделие, а в селах производят самогон, что тоже не попадает в официальные сводки. «В Москве и области употребление суррогатов не так развито — есть финансовая и физическая возможность покупать легальный алкоголь, но в целом те и другие в итоге примерно одинаково потребляют спиртное», — говорят эксперты.
Узнайте, где на территории России пили больше всего в 2015 году.