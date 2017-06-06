Торнадо не помешал канадцу продолжить косить лужайку
2 июня по югу канадской провинции Альберта пронесся ураган. Неожиданностью он не стал: метеорологи предсказали усиление ветра до 90−130 км/ч, однако стихийное бедствие удивило своей силой и даже привело к торнадо. Порывы ветра достигали 175 км/ч, во многих местах деревья были вырваны с корнем, несколько хозяйственных построек оказались разрушены.
Одна из жительниц города Три-Хиллз, выглянув в окно, обнаружила, что ее муж не стал прятаться от приближающегося торнадо, а с невозмутимым видом продолжал косить лужайку.
Рассказывая историю снимка, женщина пояснила, что опасаться было нечего: гигантский вихрь прошел в двух километрах от дома и исчез через пять минут после того, как была сделана фотография.
Ураганы и торнадо в провинции Альберта не редкость. Недавнему торнадо была присвоена категория EF-1 — вторая по шестибалльной шкале Enhanced Fujita. А самый сильный смерч был зафиксирован в этой местности 31 июля 1987 года: специалисты оценивают его на уровне EF-4, то есть скорость ветра достигала 267−322 км/ч. В результате стихийного бедствия, бушевавшего целый час, погибли 27 человек, ранения получили более 300, и еще три сотни домов были уничтожены.
Посмотрите, как возникают торнадо.