  • Торнадо не помешал канадцу продолжить косить лужайку
    Фото: Cecilia Wessels/Facebook
  • Торнадо не помешал канадцу продолжить косить лужайку
    Фото: baal.42/Instagram
  • Торнадо не помешал канадцу продолжить косить лужайку
    Фото: fortisalberta/Instagram
  • Торнадо не помешал канадцу продолжить косить лужайку
    Фото: 9milecoulee/Instagram
Жизнь планеты

Торнадо не помешал канадцу продолжить косить лужайку

Информацию о приближении торнадо жители канадского города Три-Хиллз восприняли по-разному: большинство из них попряталось по домам, но один мужчина спокойно продолжил косить траву.
Анастасия Баринова
6 июня 2017 в 16:55
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2 июня по югу канадской провинции Альберта пронесся ураган. Неожиданностью он не стал: метеорологи предсказали усиление ветра до 90−130 км/ч, однако стихийное бедствие удивило своей силой и даже привело к торнадо. Порывы ветра достигали 175 км/ч, во многих местах деревья были вырваны с корнем, несколько хозяйственных построек оказались разрушены.

Одна из жительниц города Три-Хиллз, выглянув в окно, обнаружила, что ее муж не стал прятаться от приближающегося торнадо, а с невозмутимым видом продолжал косить лужайку.

Рассказывая историю снимка, женщина пояснила, что опасаться было нечего: гигантский вихрь прошел в двух километрах от дома и исчез через пять минут после того, как была сделана фотография.

Ураганы и торнадо в провинции Альберта не редкость. Недавнему торнадо была присвоена категория EF-1 — вторая по шестибалльной шкале Enhanced Fujita. А самый сильный смерч был зафиксирован в этой местности 31 июля 1987 года: специалисты оценивают его на уровне EF-4, то есть скорость ветра достигала 267−322 км/ч. В результате стихийного бедствия, бушевавшего целый час, погибли 27 человек, ранения получили более 300, и еще три сотни домов были уничтожены.

Посмотрите, как возникают торнадо.

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СМИ2
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