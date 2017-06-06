  • Чехия официально отказывается принимать беженцев
    Фото: Pixabay.com
  • Чехия официально отказывается принимать беженцев
    Фото: Pixabay.com
  • Чехия официально отказывается принимать беженцев
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Чехия официально отказывается принимать беженцев

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сделал официальное заявление о том, что страна приостанавливает прием беженцев из соображений безопасности.
Анастасия Баринова
6 июня 2017 в 15:21
12

Все государства ЕС обязаны принимать беженцев в рамках установленных квот, однако у этого правила нашлось немало противников. Венгрия и Словакия оспаривают систему квот в суде. Кроме того, Венгрия вместе с Польшей официально отказалась открывать свои границы для беженцев.

Теперь в этот ряд добавилась Чехия. Правительственная газета Parlamentní listy 5 июня опубликовала заявление министра внутренних дел, в котором говорится о приостановке приема беженцев. По словам министра, эта практика не гарантирует безопасность. «Нельзя бесконтрольно пускать людей в страну», — говорит Милан Хованец.

Сюрпризом это заявление не стало: даже числясь участником программы, Чехия тормозила процесс. В итоге из положенных по квоте 1600 беженцев страна приняла только 12 человек. Квота для Польши была выше — 6182 человека, но она вообще не приняла ни одного из них.

Тем не менее Чехия обязуется активно участвовать в помощи людям, пострадавшим от военных конфликтов. Министр напомнил, что страна уже направила сотни спасателей и других специалистов в «горячие точки», и только за два минувших года на медицину для беженцев было выделено свыше 340 млн крон (13 млн евро).

Посмотрите, как от беженцев отгораживается Австрия.

Тоже интересно

«Я знаю, вы можете все». Сирийский мальчик просит Путина выпустить его семью из аэропорта

Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Тоже интересно
Венгрия отгораживается от Сербии забором
Венгрия отгораживается от Сербии забором
Млечный Путь в виде арки: лучшие фотографии
Млечный Путь в виде арки: лучшие фотографии