Чехия официально отказывается принимать беженцев
Все государства ЕС обязаны принимать беженцев в рамках установленных квот, однако у этого правила нашлось немало противников. Венгрия и Словакия оспаривают систему квот в суде. Кроме того, Венгрия вместе с Польшей официально отказалась открывать свои границы для беженцев.
Теперь в этот ряд добавилась Чехия. Правительственная газета Parlamentní listy 5 июня опубликовала заявление министра внутренних дел, в котором говорится о приостановке приема беженцев. По словам министра, эта практика не гарантирует безопасность. «Нельзя бесконтрольно пускать людей в страну», — говорит Милан Хованец.
Сюрпризом это заявление не стало: даже числясь участником программы, Чехия тормозила процесс. В итоге из положенных по квоте 1600 беженцев страна приняла только 12 человек. Квота для Польши была выше — 6182 человека, но она вообще не приняла ни одного из них.
Тем не менее Чехия обязуется активно участвовать в помощи людям, пострадавшим от военных конфликтов. Министр напомнил, что страна уже направила сотни спасателей и других специалистов в «горячие точки», и только за два минувших года на медицину для беженцев было выделено свыше 340 млн крон (13 млн евро).
Посмотрите, как от беженцев отгораживается Австрия.