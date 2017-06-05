Всемирный день окружающей среды 2017
День окружающей среды был учрежден на заседании ООН 15 декабря 1972 года. Дата проведения — 5 июня — было выбрана неслучайно: в этот день открылась Стокгольмская конференция (все в в том же 1972 году). Предпосылок для этого собрания было множество: взаимосвязь экологической обстановки и социальных проблем становилась все очевиднее, а последствия экологических бедствий все громче заявляли о себе (вроде разлива 100 000 тонн нефти после крушения танкера «Торри Кэньон» в 1967).
В Стокгольмской конференции приняли участие представители 113 стран. В ходе этой встречи был подписан перечень из 26 пунктов, определяющих гармоничное сосуществование человека и природы. Параграфы документа касались самых разных вопросов: от использования токсичных веществ в промышленности до проблемы растущих объемов ядерного вооружения.
«Человек несет особую ответственность за сохранение и разумное управление продуктами живой природы, которая ныне находятся под серьезной угрозой», — говорится в соглашении, принятом на Стокгольмской конференции 45 лет назад.
Год от года страны ООН выбирают девиз праздника и определяют место, где будет проходить торжество. В 1974, например, праздник прошел в американском городе Спокан под девизом «Только одна Земля». В 2016 праздник провели в Анголе, а его повесткой стала незаконная торговля редкими животными. В этом году эстафету принимает Канада с лозунгом «Я с природой». В течение всего года вход во все национальные парки страны будет бесплатным.
Напомним, что в России 2017 объявлен Годом экологии. Кроме того, 5 июня в России отмечается День эколога — профессиональный праздник, учрежденный 21 июля 2007 года.