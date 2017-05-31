Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
Когда Заха Хадид вышла из Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге обладательницей Притцкеровской премии, в ее портфолио уже числились знаменитые проекты: реконструированный лыжный трамплин в австрийском Инсбруке и Центр современного искусства в Цинциннати (штат Огайо).
В 2007 году в столице Азербайджана начнется масштабная стройка. На месте завода будет заложен Культурный центр, под причудливыми сводами которого впоследствии разместятся музей, конференц-залы и офисы администрации.
Сегодня Центр Гейдара Алиева остается визитной карточкой Азербайджана — и излюбленным местом бакинцев: внутри проходят культурные мероприятия, а у его стен прогуливаются горожане и играют дети. Представляем magnum opus несравненной Захи Хадид — таким, как его видят наши читатели.