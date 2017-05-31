  • Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
    Фото: Александр Мельников
  • Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
    Фото: Kerim Abbasov
  • Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
    Фото: Kerim Abbasov
  • Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
    Фото: Kerim Abbasov
  • Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
    Фото: Александр Мельников
  • Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева
    Фото: Kerim Abbasov
Жизнь планеты

Заха Хадид и ee детище — Центр Гейдара Алиева

31 мая 2004 года архитектор Заха Хадид стала первой женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию. Спустя три года Заха Хадид завершила работу над одним из своих самых амбициозных проектов — Центром Гейдара Алиева в Баку.
Николай Кулапов
31 мая 2017 в 14:29
5

Когда Заха Хадид вышла из Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге обладательницей Притцкеровской премии, в ее портфолио уже числились знаменитые проекты: реконструированный лыжный трамплин в австрийском Инсбруке и Центр современного искусства в Цинциннати (штат Огайо).

В 2007 году в столице Азербайджана начнется масштабная стройка. На месте завода будет заложен Культурный центр, под причудливыми сводами которого впоследствии разместятся музей, конференц-залы и офисы администрации.

Сегодня Центр Гейдара Алиева остается визитной карточкой Азербайджана — и излюбленным местом бакинцев: внутри проходят культурные мероприятия, а у его стен прогуливаются горожане и играют дети. Представляем magnum opus несравненной Захи Хадид — таким, как его видят наши читатели.

  • Фото: Kerim Abbasov
  • Фото: Kerim Abbasov
  • Фото: Валерия Шах
  • Фото: Икмет Садыхов

Тоже интересно

Архитектурный суперпроект: небоскреб-подкова в Манхэттене

Обсудить
СМИ2
Учёные: летом 2017 землю накроет губительная аномалия
Учёные: летом 2017 землю накроет губительная аномалия
Тоже интересно
Самый высокий навесной мост в мире: видео
Самый высокий навесной мост в мире: видео
Что аргентинцу хорошо, то русскому не понять
Что аргентинцу хорошо, то русскому не понять