С индийского пляжа убрали 5000 тонн мусора: видео
На побережье Аравийского моря в Мумбаи находится пляж Версова (Versova) — популярное в прошлом место отдыха, со временем превратившееся в городскую свалку. Гниющий мусор плотным ковром покрывал береговую линию; зловоние доносилось и до ближайших к пляжу домов.
С инициативой по очистке песка от мусора выступил житель Мумбаи Афроз Шах. В 2015 году он объявил о начале кампании и призвал присоединиться всех желающих. В акции, занявшей 86 недель, приняло участие более тысячи добровольцев, в том числе сотрудники местных компаний, звезды Болливуда и дети.
Последние фрагменты мусора были удалены с пляжа 20 мая 2017 года. Этот «улов» составил 160 000 кг, а в общей сложности за все время работы волонтеры убрали 5,4 млн кг отходов. Благодаря этому пляж вернул свой первозданный облик, здесь можно отдыхать, и, кроме того, природе больше не наносится ущерб.
Week 86 of the cleanup ends. Every volunteer is working hard to dig plastic put of the beach .Thank you @Citi bank for great cleaning. pic.twitter.com/gtYpI9zh6J— Afroz Shah (@AfrozShah1) May 27, 2017
Помимо береговой линии, волонтеры позаботились об очистке общественных туалетов, а также посадили десятки кокосовых пальм. Эксперты программы ООН по окружающей среде (The United Nations Environment Programme) назвали работу Шаха «крупнейшей очисткой пляжа в истории»; эколог получил титул Чемпиона Земли (Champion of the Earth).
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