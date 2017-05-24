  • Каким дети видят земной шар
    «Я нашла Литву на карте!» Luka Petruskeviciute, 6 лет Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Животные планеты». Art School Akvarel, Болгария. Победитель в категории «Дети до 6 лет» Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Мир лотоса, мир гармонии». Liao Zhiyuan, Китай. Победитель в категории «Дети старше 12» Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Миру — мир». Ada Maria Ciontu, Румыния. Победитель в категории «Дети 9−12 лет» Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Вещи, важные лично для меня». Annu Leppanen, 6 лет Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Мир и его красота». Zoe Gkesos, 5 лет. Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Забота о деревьях сохраняет наши жизни». Daniela Soto, Уругвай, 11 лет. Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Мир — это мой панцирь». Abby Merrifields, США, 11 лет. Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Счастливы вместе». Ignacio Costa, Matias Villaveiran, Noa Scheinowitz, Уругвай, 5 лет. Фото: International Cartographic Association
  • Каким дети видят земной шар
    «Майнкрафт». Tuva Enger, Норвегия. 7 лет. Фото: International Cartographic Association
Жизнь планеты

Каким дети видят земной шар

Международная картографическая ассоциация на протяжении нескольких лет объявляет конкурс детского рисунка. Юных художников просят изобразить Землю, сделав акцент на тех аспектах, которые кажутся им важными. Как же выглядит наш мир глазами детей?
Анастасия Баринова
24 мая 2017 в 18:16
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Конкурс с 1993 года проводит Международная картографическая ассоциация (International Cartographic Association, ICA). На странице проекта можно увидеть не только работы победителей, но и поступившие заявки. Эти рисунки — отличная иллюстрация своеобразного детского взгляда: если одни конкурсанты во главу угла ставят экологические или политические проблемы, то для других важнее оказываются их собственные переживания и место в этом мире.

Отдельного внимания заслуживает и фантазия, с которой юные творцы передают очертания стран и континентов.

  • Каким дети видят земной шар
    «Ешь то, что на твоей тарелке!» Zacherias Lumerding and Xaver Mitter, Австрия, 14 лет. Фото: International Cartographic Association

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