В Турции переместили многотонный 550-летний мавзолей: видео
На окраине города Хасанкейф находится мавзолей почитаемого суфийского дервиша Зейнель Бея. Он был сыном Узун Хасана из династии Ак-Коюнлу, правившей в XV веке. Зейнель Бе погиб на поле боя в 1473 году, а спустя два года его останки были захоронены в посвященном ему Мавзолее.
Столетия назад гробница была частью огромного религиозного комплекса, но затем он пришел в запустение, и сохранилось лишь здание Мавзолея. 15-метровая башня диаметром около семи метров с изящным орнаментом и черепичной крышей является ярким примером анатолийской архитектуры. Это единственный памятник династии Ак-Коюнлу, дошедший до наших дней.
С 2006 года турецкий регион Юго-Восточная Анатолия реализует масштабный проект по строительству плотин: 22 объекта помогут в борьбе с наводнениями, увеличат производство электроэнергии и сохранение запасов воды. Реализация плана потребовала переселения тысяч людей, и такое же решение было принято в отношении 550-летнего Мавзолея: он слишком ценен для истории, чтобы оказаться под водой.
В течение двух лет около 50 специалистов готовили план по перемещению гробницы. После тщательных расчетов была сконструирована специальная платформа на 150 колесах. 12 мая здание, поднятое с помощью гидравлического крана, переехало в безопасное место в 2 километрах от прежней позиции. Оно по-прежнему находится на территории Хасанкейфа, но теперь установлено на 60-метровой возвышенности.
Переезд занял чуть более трех часов; работы обошлись в 16 млн турецких лир (около $4,4 млн).
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