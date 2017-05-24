Жизнь планеты

В Москву снова придет похолодание

О тепле можно забыть вплоть до начала лета.
Gismeteo.ru
24 мая 2017 в 14:42
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  • В Москву снова придет похолодание
    Дождь в Царицыно. Фото: Анна Матецкая

Тенденция неустойчивой и преимущественно холодной погоды в российской столице сохранится до конца мая, сообщает Gismeteo. Среда, 24 мая, станет самым солнечным и теплым днем недели. Уже в четверг Москву накроет холодный фронт, который принесет за собой дожди. Ожидается, что 25 мая выпадет до 11 мм осадков.

Температура воздуха при этом останется умеренно теплой, чего можно ожидать и в пятницу, 26 мая. Однако уже на выходных похолодает. В воскресенье ночная температура упадет до 0…+5, дневная — до +8…+13. По области возможны заморозки.

До конца месяца тепло в столицу не вернется. По данным синоптиков, май-2017 станет самым холодным за последние 18 лет.

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СМИ2
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