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В Москву снова придет похолодание
О тепле можно забыть вплоть до начала лета.
Тенденция неустойчивой и преимущественно холодной погоды в российской столице сохранится до конца мая, сообщает Gismeteo. Среда, 24 мая, станет самым солнечным и теплым днем недели. Уже в четверг Москву накроет холодный фронт, который принесет за собой дожди. Ожидается, что 25 мая выпадет до 11 мм осадков.
Температура воздуха при этом останется умеренно теплой, чего можно ожидать и в пятницу, 26 мая. Однако уже на выходных похолодает. В воскресенье ночная температура упадет до 0…+5, дневная — до +8…+13. По области возможны заморозки.
До конца месяца тепло в столицу не вернется. По данным синоптиков, май-2017 станет самым холодным за последние 18 лет.