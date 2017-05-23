Огромный парк на месте бывшей магистрали в Сеуле: фото
В столице Южной Кореи на месте бывшей городской магистрали открыли общественный парк Seoullo. Протяженность парка составляет больше 1000 метров, на его территории высажены 50 видов деревьев, кустарников и цветов.
Пристроенные мосты и лестницы соединяют виадук с гостиницами, магазинами и садами, расположенными в центре Сеула. В общей сложности здесь планируется высадить 24 000 растений.
В переводе с корейского название Seoullo означает «по направлению к Сеулу». Идея создать общественный парк на месте магистрали принадлежит мэру Сеула Пак Вонсун. В 2014-м году во время осмотра шоссе власти города решили, что путепровод износился после 40 лет использования, поэтому его нужно снести. Однако мэр Пак нашел ему «зеленое» применение.
«Вместо того, чтобы разбирать магистраль, мы решили превратить ее в пешеходную зону, где люди могли бы собираться вместе и отдыхать», — говорит Пак Вонсун.
До закрытия в декабре 2015-го магистраль обслуживала 50 000 автомобилей каждый день. Ожидается, что парк Seoullo будет привлекать 4 000 000 посетителей в год, в том числе и туристов (около 30%).