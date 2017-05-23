Япония установила рекорд посещаемости
Такие данные приводятся в коммюнике Японской национальной туристической организации, поступившем в распоряжение Nat-geo.ru.
Больше всего приезжих оказалось из Южной Кореи и Китая (554 600 и 528 800 человек соответственно), на третьем месте — Таиланд (413 300)
Рекордным стало и количество российских граждан, въехавших в страну в апреле 2017 года — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно выросло на 66% и составило 9000 человек. Это является абсолютным рекордом посещаемости с начала статистических наблюдений.
С января по апрель 2017 года в Японии побывало 24 200 россиян, тогда как в прошлом году за этот же период эта цифра составила 17 814 человек. Таким образом, по итогам четырех месяцев наблюдается прирост в 35,8%.
Столь стремительному росту турпотока из России способствовало упрощение оформления японских виз с января 2017 года, снижение тарифов на авиабилеты в Японию и увеличение количества прямых рейсов из городов Дальнего Востока.
Всего за 2017 год в Японию въехало 9 116 000 иностранных туристов.