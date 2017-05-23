  • Япония установила рекорд посещаемости
    Tokyo Tower, Япония. Фото: Андрей Омельянчук
  • Япония установила рекорд посещаемости
    Мост Сандзе Охаши в Киото. Фото: Андрей Омельянчук
  • Япония установила рекорд посещаемости
    Старый квартал Гион в Киото. Фото: Michail Vorobyev
  • Япония установила рекорд посещаемости
    Аллея сакуры в Ивакуни. Фото: Даниил Коржонов
Жизнь планеты

Япония установила рекорд посещаемости

Общее число иностранных граждан, посетивших Страну восходящего солнца, выросло на 23,9% по сравнению с 2016 годом и впервые достигло рекордного показателя в 2 578 900 человек.
National Geographic Россия
23 мая 2017 в 15:32
1

Такие данные приводятся в коммюнике Японской национальной туристической организации, поступившем в распоряжение Nat-geo.ru.

Больше всего приезжих оказалось из Южной Кореи и Китая (554 600 и 528 800 человек соответственно), на третьем месте — Таиланд (413 300)

Рекордным стало и количество российских граждан, въехавших в страну в апреле 2017 года — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно выросло на 66% и составило 9000 человек. Это является абсолютным рекордом посещаемости с начала статистических наблюдений.

С января по апрель 2017 года в Японии побывало 24 200 россиян, тогда как в прошлом году за этот же период эта цифра составила 17 814 человек. Таким образом, по итогам четырех месяцев наблюдается прирост в 35,8%.
Столь стремительному росту турпотока из России способствовало упрощение оформления японских виз с января 2017 года, снижение тарифов на авиабилеты в Японию и увеличение количества прямых рейсов из городов Дальнего Востока.

Всего за 2017 год в Японию въехало 9 116 000 иностранных туристов.

Тоже интересно

Право руля: аренда автомобиля за границей

Обсудить
СМИ2
Куда поехать в отпуск, чтобы он был незабываемый?
Куда поехать в отпуск, чтобы он был незабываемый?
Тоже интересно
Точка на карте: Сиракава-го, Япония
Точка на карте: Сиракава-го, Япония
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Бронируем отель: как сэкономить
Бронируем отель: как сэкономить