В центре Москвы нашли древний мост
Сооружение было обнаружено во время ремонта водопровода на Славянской площади, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Мост, ведущий к Варварской башне стены Китай-города, считался утраченным. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века. Его долгое время считали утраченным. Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста.
Находка была осмотрена и описана археологами, после чего укрыта грунтом. По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, за прошедшие столетия конструкция моста стала хрупкой, но теперь он «законсервирован естественным образом». Вся полученная информация о находке будет занесена на археологическую карту Москвы.
Мост вел к воротам Варварской башни стены Китай-города. Его первый деревянный прототип был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской (строительство шло с 1535 до 1538 года). Эта стена должна была защищать центр Москвы от вторжения врагов. Конструкция стены позволяла ей выстоять даже под артиллерийским огнем.
Протяженность Китайгородской стены была более 2500 метров. Вокруг нее шел ров, заполненный водой. В состав крепостной стены входило 12 башен, и несколько из них имели ворота (и в том числе Варварская), которые открывали для въезда в Москву. Именно к таким башням через ров вели мосты. И хотя изначально мосты сделали из дерева, в XVII веке их стали перестраивать из камня. Так, в описи 1646 года указано, что у Варварской башни «подведен новый бык белым каменем». Историки предполагают, что термином «бык» называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах.
Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.
Археологический контроль сопровождает все благоустройство по программе «Моя улица» с марта по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений, а также множество других ценных находок: например, клад времен Ивана Грозного, старинный английский медальон и многое другое.