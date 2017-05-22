  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: blackmadonnachi/Instagram
  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: _sarah__moss_/Instagram
  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: _sarah__moss_/Instagram
  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: _sarah__moss_/Instagram
  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: gasmandan/Instagram
  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: gasmandan/Instagram
  • Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
    Фото: _chris_black_/Instagram
Жизнь планеты

Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку

17 мая работники клининговой компании, обслуживающей аэропорт Ибицы, объявили забастовку. За несколько дней воздушные ворота острова утонули в мусоре, и даже пользоваться туалетами уже сложно.
Анастасия Баринова
22 мая 2017 в 18:09
76

Информацию о забастовке уборщиков в аэропорту на Ибице распространила авиакомпания easyJet. Ее рейсами на «остров развлечений» из Британии прилетает множество туристов. Даже сейчас, до наступления сезона, Ибица полна отдыхающими.

В сообщении авиаперевозчика говорится о том, что в результате забастовки, начало которой было намечено на 17 мая, в аэропорту Ибицы будет прекращена уборка. Напоминая, что вины авиакомпании в этом нет, easyJet просит пассажиров запастись терпением и пониманием.

Судя по публикациям в соцсетях, сделанным туристами в эти дни, мусор так и остается неубранным. Люди не только вынуждены перешагивать через огромные горы отходов — проблемой стало и посещение грязных туалетов, в которых, к тому же, нет ни бумаги, ни мыла.

Когда уборщики вернутся к своей работе, неизвестно: на сайте аэропорта нет никакой информации ни о проблеме, ни о путях ее решения. Посмотрите, как бастовали сотрудники клининговой компании в аэропорту Барселоны.

Тоже интересно

Микробы на борту самолета: где их больше всего?

Обсудить
СМИ2
Российские туристы отказались экономить на отелях
Российские туристы отказались экономить на отелях
Тоже интересно
Роболодка очистит каналы Амстердама от мусора
Роболодка очистит каналы Амстердама от мусора
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман