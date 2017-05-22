Аэропорт на Ибице превратился в гигантскую свалку
Информацию о забастовке уборщиков в аэропорту на Ибице распространила авиакомпания easyJet. Ее рейсами на «остров развлечений» из Британии прилетает множество туристов. Даже сейчас, до наступления сезона, Ибица полна отдыхающими.
В сообщении авиаперевозчика говорится о том, что в результате забастовки, начало которой было намечено на 17 мая, в аэропорту Ибицы будет прекращена уборка. Напоминая, что вины авиакомпании в этом нет, easyJet просит пассажиров запастись терпением и пониманием.
Судя по публикациям в соцсетях, сделанным туристами в эти дни, мусор так и остается неубранным. Люди не только вынуждены перешагивать через огромные горы отходов — проблемой стало и посещение грязных туалетов, в которых, к тому же, нет ни бумаги, ни мыла.
Когда уборщики вернутся к своей работе, неизвестно: на сайте аэропорта нет никакой информации ни о проблеме, ни о путях ее решения. Посмотрите, как бастовали сотрудники клининговой компании в аэропорту Барселоны.