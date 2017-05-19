Новая профессия: дегустатор воздуха
Министерство охраны окружающей среды КНР обратилось к администрациям 20 городов с требованием объединить усилия в борьбе со смогом. Планируемое снижение уровня загрязнения должно позволить добиться среднегодового показателя концентрации опасных для здоровья мелких твердых частиц в Пекине до 60 микрограммов на кубический метр против нынешнего показателя в 73 микрограмма. Ежедневная безопасная норма содержания в воздухе подобных веществ составляет не более 25 микрограммов на кубометр.
Основными источниками мелких твердых частиц в Китае являются автотранспорт и угольные электростанции. Содержащиеся в городском смоге опасные частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека, в больших дозах вызывая воспаление сосудов и артериальную непроходимость. По этой причине в конце 2013 года в Пекине был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха, который регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги.
Тем не менее ситуация с экологией в КНР остается плачевной. Представитель мэрии города Шицзячжуан заявил, что несмотря на прогресс в технологиях, для оперативного выявления источников загрязнения воздуха требуется значительное время. Для этого китайцы решили нанять сотрудников с хорошим обонянием, которые будут «дегустировать» воздух и по запаху определять экологические проблемы.
После приема на работу государственные «нюхачи» пройдут специальные курсы обучения. Профессиональным дегустаторам воздуха в рабочее время будет запрещено употреблять в пищу блюда с острыми приправами и пряностями, пользоваться любой косметикой и парфюмерией; также эти люди не должны быть курильщиками.
Посмотрите, какой кирпич из смога слепили полтора года назад в Пекине.