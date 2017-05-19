  • Колесо обозрения без спиц появилось в Китае: видео
    Фото: New China TV/YouTube
  • Колесо обозрения без спиц появилось в Китае: видео
    Фото: New China TV/YouTube
  • Колесо обозрения без спиц появилось в Китае: видео
    Фото: New China TV/YouTube
  • Колесо обозрения без спиц появилось в Китае: видео
    Фото: New China TV/YouTube
Жизнь планеты

Колесо обозрения без спиц появилось в Китае: видео

В китайском городе Вэйфан построено колесо обозрения, не имеющее спиц. Первых посетителей здесь ждут уже в начале июня.
Анастасия Баринова
19 мая 2017 в 17:49
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Вэйфан расположен в центральной части китайской провинции Шаньдун. Это один из самых экологически чистых населенных пунктов Китая: уровень озеленения превышает 40%. Далеко за своими пределами Вэйфан известен как «город воздушных змеев»: их здесь не только производят, но и устраивают ежегодные тематические фестивали.

Теперь у туристов появился еще один повод посещения этого города: в нем открылось крупнейшее в мире колесо обозрения, не имеющее спиц. Для транспорта подобная конструкция была изобретена в 1989 году, но из-за сложностей исполнения широкого применения она не нашла.

Существует несколько модификаций этого изобретения, которые использованы в мотоциклах и автомобилях ограниченной серии, а также в индустрии развлечений. Токийское колесо обозрения Big O высотой 60 метров в 2006 году было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в своем роде, но теперь пальма первенства достанется 145-метровому китайскому аттракциону Bailang River Bridge Ferris Wheel.

Чертово колесо установлено на мосту через реку Байланг, имеющему протяженность 540 метров. На его создание ушло 4600 тонн стали; посетители аттракциона размещаются в 36 кабинках, каждая из которых рассчитана на десять человек. Полный оборот колесо делает за 28 минут. Благодаря тому, что кабины оснащены доступом в интернет, туристы могут сразу же загружать свои фотографии в соцсети. Кроме того, там есть телеэкраны, чье предназначение пока остается неизвестным. Предположительно, на них в реальном времени будет показываться положение кабины относительно самого колеса.

Первых посетителей колесо должно принять уже в начале июня. Узнайте о других необычных аттракционах мира.

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