В Москве открылся обновленный дом-музей Марины Цветаевой
В музее был проведен не только ремонт, но и реставрация. «Нам удалось открыть еще четыре помещения, что потребовало серьезного проектирования. Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По словам Елены Жук, директора дома-музея, в состав экспозиции введена ранее закрытая для посетителей комната, которую Цветаева, в основном, сдавала или предлагала остановиться в ней своим гостям.
Дом-музей Марины Цветаевой открылся в 1992 году. Он расположен в доме в Борисоглебском переулке, где поэтесса жила со своей семьей с 1914 по 1922 год. Сейчас фонды музея насчитывают около 50 тысяч единиц хранения, среди которых документы, книги, периодические издания, предметы быта, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеоматериалы.
В 2017 году в обновленном музее запланированы более ста юбилейных мероприятий.