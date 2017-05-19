  • В Москве открылся обновленный дом-музей Марины Цветаевой
    Фото: Официальный сайт мэра Москвы
  • В Москве открылся обновленный дом-музей Марины Цветаевой
    Фото: Официальный сайт мэра Москвы
  • В Москве открылся обновленный дом-музей Марины Цветаевой
    Фото: Официальный сайт мэра Москвы
  • В Москве открылся обновленный дом-музей Марины Цветаевой
    Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Жизнь планеты

В Москве открылся обновленный дом-музей Марины Цветаевой

Ремонтные работы были приурочены сразу к двум круглым датам: 125-летию со дня рождения великой поэтессы и 25-летию самого музея.
Официальный сайт мэра Москвы
19 мая 2017 в 12:17
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В музее был проведен не только ремонт, но и реставрация. «Нам удалось открыть еще четыре помещения, что потребовало серьезного проектирования. Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По словам Елены Жук, директора дома-музея, в состав экспозиции введена ранее закрытая для посетителей комната, которую Цветаева, в основном, сдавала или предлагала остановиться в ней своим гостям.

Дом-музей Марины Цветаевой открылся в 1992 году. Он расположен в доме в Борисоглебском переулке, где поэтесса жила со своей семьей с 1914 по 1922 год. Сейчас фонды музея насчитывают около 50 тысяч единиц хранения, среди которых документы, книги, периодические издания, предметы быта, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеоматериалы.

В 2017 году в обновленном музее запланированы более ста юбилейных мероприятий.

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