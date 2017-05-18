Король Нидерландов работает пилотом
Немало царственных особ в качестве увлечения управляют самолетами. Опытным пилотом является король Иордании Абдулла, султан Брунея поднимает в воздух Боинг-747, лицензия на пилотирование есть у принца Чарльза и его сыновей; в частности, принц Гарри служил в Афганистане в качестве пилота вертолета. Однако Виллем-Александр зашел дальше всех: несмотря на свой королевский статус, дважды в неделю он поднимает в воздух пассажирские самолеты.
Его местом работы является KLM Cityhopper — дочернее предприятие национального голландского авиаперевозчика. Авиакомпания осуществляет перевозки в пределах Европы на Fokker 70 и других самолетах небольшой вместимости. После 11 сентября 2001 года мировые правила авиабезопасности предписывают держать кабину пилота плотно закрытой, и пассажиры не могут увидеть короля за штурвалом, но многие узнают его по голосу, когда он обращается к ним с приветствием и другой информацией.
С развитием своей сети авиаперевозок KLM Cityhopper объявила о планах замены небольших воздушных судов на значительно более крупные Боинги, но это не помешает королю сохранить свое рабочее место: в ближайшее время он отправится на курсы повышения квалификации и получит лицензию на управление Боингом-737. «Было бы приятно начать летать к новым пунктам назначения, с большим числом пассажиров, на более длинные расстояния», — рассказал монарх журналистам.
Он добавляет, что наличие хобби важно для любого человека. Ему самому интересно сконцентрироваться на деталях полета, нести ответственность за людей на борту и, одновременно, наслаждаться пребыванием в воздушном пространстве.
50-летний Виллем-Александр (нидерл. Willem-Alexander) — первый мужчина на голландском троне за 123 года. На престол он вступил в 2013 году после того, как королева Нидерландов Беатрикс объявила о своем отречении. Тем не менее король в этой стране — фигура номинальная, ее основная задача — представительские функции.
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