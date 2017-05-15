Туристам хотят запретить останавливаться у фонтана Треви
Власти Рима хотят запретить туристам останавливаться возле знаменитого фонтана Треви из-за случаев вандализма, сообщает Infobae. Движение туристических экскурсий планируется организовать таким образом, чтобы люди могли лишь осматривать фонтан, проходя мимо.
Причиной такой инициативы, выдвинутой мэром города Вирджинией Рагги, стало поведение гостей Рима. Туристы регулярно сидят на лестницах фонтана с едой и напитками, нередко залезают в воду.
Фонтан Треви был построен в 1762 году по образцам барочной архитектуры. Его высота составляет 26 метров, ширина — 20 метров. Согласно поверью, человек, бросивший в фонтан монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим еще раз. В 2016 году туристы набросали в Треви монет на полтора миллиона евро.