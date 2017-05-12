Возобновление полетов между Россией и Египтом откладывается
«Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума», — сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах. «Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были», — сказал источник.
Официального подтверждения этой информации со стороны российских и египетских властей на данный момент нет.
31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Российские власти квалифицировали катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. 8 ноября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым воздушные перевозки российских граждан в Египет были приостановлены. На время действия запрета туроператорам было рекомендовано воздерживаться от реализации путевок, предусматривающих воздушные перевозки граждан из РФ в Египет.
11 марта стало известно, что Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности. Согласно документу, контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут «специалисты российского юридического лица», уполномоченные Росавиацией. При этом авиакомпании — как российские, так и египетские — смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с упомянутым юрлицом об оказании услуг по контролю авиабезопасности.
Ранее глава Минтранса заявлял, что возобновление авиасообщения с Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между Москвой и Каиром, лишь после этого для россиян откроются курорты Красного моря.