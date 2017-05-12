  • Возобновление полетов между Россией и Египтом откладывается
    На подлете к аэропорту Шарм-эль-Шейха. Фото: Andrey Belikov
  • Возобновление полетов между Россией и Египтом откладывается
    Монастырь Святой Екатерины — одна из древнейших христианских святынь. Египет. Фото: Егор Никифоров
Жизнь планеты

Возобновление полетов между Россией и Египтом откладывается

Египет приостановил диалог о присутствии в местных аэропортах специалистов по авиационной безопасности из РФ; также остаются неустраненными ряд претензий по безопасной эксплуатации терминалов, сообщает «Интерфакс».
Интерфакс
12 мая 2017 в 14:29
9

«Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах. «Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были», — сказал источник.

Официального подтверждения этой информации со стороны российских и египетских властей на данный момент нет.

31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Российские власти квалифицировали катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. 8 ноября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым воздушные перевозки российских граждан в Египет были приостановлены. На время действия запрета туроператорам было рекомендовано воздерживаться от реализации путевок, предусматривающих воздушные перевозки граждан из РФ в Египет.

11 марта стало известно, что Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности. Согласно документу, контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут «специалисты российского юридического лица», уполномоченные Росавиацией. При этом авиакомпании — как российские, так и египетские — смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с упомянутым юрлицом об оказании услуг по контролю авиабезопасности.

Ранее глава Минтранса заявлял, что возобновление авиасообщения с Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между Москвой и Каиром, лишь после этого для россиян откроются курорты Красного моря.

Тоже интересно

Месть фараона: реставраторы египетских древностей получили по заслугам

Обсудить
СМИ2
10 самых жестоких схваток животных (фoто)
10 самых жестоких схваток животных (фoто)
Тоже интересно
Египет проиграл борьбу за звание главной страны пирамид
Египет проиграл борьбу за звание главной страны пирамид
На Амазонку и обратно
На Амазонку и обратно