  • «Ночь музеев» пройдет под знаком революции
    Фото: Лана Медведь
  • «Ночь музеев» пройдет под знаком революции
    Броневик и юнкера на Дворцовой площади, 1917 год. Фото: Wikimedia Commons
Жизнь планеты

«Ночь музеев» пройдет под знаком революции

Главной темой ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» станет 100-летие октябрьской революции 1917 года.
Интерфакс
10 мая 2017 в 17:59
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В этом году мероприятие состоится в ночь с 20 на 21 мая. В нем примут участие музеи, театры, дома культуры, библиотеки, галереи, школы искусств и арт-центры. Главной темой на большинстве площадок станет 100-летие революции 2017 года, а в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России.

Среди участников — ГМИИ имени А.С.Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства «Гараж», музей-усадьба «Царицыно», театр Мастерская П.Н.Фоменко, Театр на Малой Бронной и другие.

Посетителей ждут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли и исторические реконструкции. Одним из центральных событий станет образовательный фестиваль музейных лекториев «Открытые лекции», который состоится в Саду «Эрмитаж».

В Санкт-Петербурге к акции присоединятся не менее 110 музеев, галерей, библиотек, выставочных залов. Это Ботанический сад Петра Великого, Военно-морской музей, Музей Арктики и Антарктики, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Академии художеств, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Петергоф», Русский музей (Летний сад), Российская Академия наук, Ленфильм, Планетарий и другие.

«Ночь музеев» — международная акция, которая ежегодно проходит в десятках стран Европы. Она посвящена Международному дню музеев, который отмечается во всем мире с 1977 года.

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