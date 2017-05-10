В центре Москвы нашли клад времен Ивана Грозного
Клад представляет собой 10 серебряных монет ручной чеканки, спрятанных внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века.
Шахматная фигура была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.
По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, все монеты были отчеканены в период 30−40-х годов XVI века, при этом одна на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском. Общая сумма — пять копеек. Во времена Ивана Грозного на одну серебряную копейку можно было купить гуся.
Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Скорее всего, точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора. Но их археологи не обнаружили.
В письменных источниках шахматы на Руси впервые упоминаются в Кормчей книге в 1262 году. Известно, что Иван Грозный умел играть в шахматы. По версии историка Николая Костомарова, 18 марта 1584 года именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым царю стало плохо, и он вскоре скончался.
Найденные на Пречистенке шахматную фигуру и монеты очистили и покрыли защитными составами. Они сохранят почти 500-летние артефакты от разрушения. Сейчас принимается решение о передаче находки в музей. Не исключено, что клад пополнит коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе «Моя улица».
Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы» с марта по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.