Жизнь планеты

В центре Москвы нашли клад времен Ивана Грозного

Удача улыбнулась археологам в ходе ремонтных работ на Пречистенке.
Mos.ru
10 мая 2017 в 12:43
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  • В центре Москвы нашли клад времен Ивана Грозного
    Фото: Mos.ru

Клад представляет собой 10 серебряных монет ручной чеканки, спрятанных внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века.

Шахматная фигура была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, все монеты были отчеканены в период 30−40-х годов XVI века, при этом одна на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском. Общая сумма — пять копеек. Во времена Ивана Грозного на одну серебряную копейку можно было купить гуся.

Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Скорее всего, точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора. Но их археологи не обнаружили.

В письменных источниках шахматы на Руси впервые упоминаются в Кормчей книге в 1262 году. Известно, что Иван Грозный умел играть в шахматы. По версии историка Николая Костомарова, 18 марта 1584 года именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым царю стало плохо, и он вскоре скончался.

Найденные на Пречистенке шахматную фигуру и монеты очистили и покрыли защитными составами. Они сохранят почти 500-летние артефакты от разрушения. Сейчас принимается решение о передаче находки в музей. Не исключено, что клад пополнит коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе «Моя улица».

Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы» с марта по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

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