На Эвересте схватили альпиниста-«зайца»
Смотрители, следящие за выполнением правил восхождения на Эверест, обнаружили в базовом лагере на высоте около 7000 метров альпиниста из ЮАР Райана Шона Деви (Ryan Sean Davy). Заметив приближение госслужащих, мужчина попытался скрыться из виду. Его поиски не продлились долго: вскоре альпинист был найден в одной из пещер.
Нарушителя сопроводили к подножию горы. Его документы конфисковали; сам он содержится в тюремной камере в Катманду. Его дальнейшей судьбой занимается специальная комиссия. Подъем без оплаты облагается штрафом, в два раза превышающим сумму сбора: 22 000 долларов. Кроме того, для покорения Эвереста человек должен иметь достаточный опыт в сфере альпинизма; у Деви его также не было. В числе возможных мер наказания — запрет на въезд в Непал на пять лет; либо же он сможет посещать эту страну, но в течение десяти лет он должен будет держаться подальше от ее горных склонов.
На своей странице в сети Facebook Деви рассказал, почему он решился на подъем, проигнорировав правила. Он напомнил, что на Эвересте ежегодно гибнут или получают травмы десятки людей, притом множества этих трагедий можно было бы избежать. По его словам, нередко альпинисты проходят мимо товарища, попавшего в беду, потому что «просто не хотят отвлекаться».
Ознакомившись с соответствующей статистикой, Деви решил совершить восхождение так высоко, как сможет при отсутствии опыта, чтобы помогать тем, кому это потребуется. Однако его порыв не был понят властями: тот факт, что у него не было необходимой суммы на оплату подъема, оказался решающим. Власти обращались с ним «без преувеличения, как с убийцей», и это «свидетельство того, что деньги ценятся выше, чем порядочность».
Обращаясь к своим друзьям и единомышленникам, Деви просит не вносить за него залог и не оплачивать штраф: напомнив, что «он знал, на что идет», он готов сам понести наказание. Он также уверяет, что при ближайшей возможности снова вернется к «горе-убийце», чтобы продолжить свою благородную миссию.
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