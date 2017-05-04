  • Visit Sweden уходит из России
    Остров Гамластан Стокгольмского архипелага Фото: Михаил Михайловский
  • Visit Sweden уходит из России
    Район Сёдермальм в Стокгольме, где живут преимущественно коренные шведы. Фото: Михаил Михайловский
  • Visit Sweden уходит из России
    Замок Kronovalls Vinslott в шведской провинции Сконе. Фото: kronovall.se
Жизнь планеты

Visit Sweden уходит из России

Туристическая организация Швеции Visit Sweden приняла решение о закрытии представительства в России.
Интерфакс
4 мая 2017 в 15:50
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По данным Ассоциации туроператоров России, в Visit Sweden этот шаг объясняют общей реструктуризацией международной деятельности организации, в рамках которого прекращают свою работу представительства также в Финляндии и Италии.

Представительство Visit Sweden в России было открыто в 2010 году и вело работу как в сегменте B2С, так и в сегменте B2B. Шведский туристический офис проводил ежегодные воркшопы, выставки, рекламные кампании, в том числе, совместно с ведущими туроператорами, авиакомпаниями и паромными перевозчиками.

Закрытие представительства фактически означает прекращение продвижения шведского турпродукта в России. За информацией о Швеции российские туроператоры и журналисты теперь могут обращаться на официальные англоязычные каналы Visit Sweden.

По данным Visit Sweden, в 2016 году в Швеции зарегистрировано более 128 тыс. ночевок гостей из России. Правда, это неполные данные по российскому турпотоку: немало россиян приезжают в Швецию в рамках круизов, и эти визиты не учитываются в общей статистике посещений.

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