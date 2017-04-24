Улицу в Москве покрыли глиной с останками моллюсков Юрского периода
Глину Юрского периода завезли на улицу Щербаковская в московском районе Измайлово. В глинистой почве содержится большое количество доисторических окаменелостей: в основном, это морские моллюски аммониты и белемниты, которые жили в море, располагавшемся на территории нынешней Москвы и Подмосковья. Эти животные вымерли еще в конце Мелового периода, примерно 65 млн лет назад, вместе с динозаврами.
Специалисты уже забрали самые ценные экспонаты на исследования, но у жителей столицы остается шанс найти останки моллюсков и других обитателей древнего мира. Ископаемые лежат на газоне рядом с домом №50/20. Читать далее
Как сообщил представитель фонда «Археология» Олег Марков, глину с хорошо сохранившимися останками ископаемых, по всей видимости, завезли из близлежащего карьера. Подобные отложения юрских глин располагаются на глубине от 2 до 700 метров во всем Подмосковье. Такие глины под видом чернозема иногда завозят для благоустройства газонов, так что найти древние ископаемые можно и в других районах Москвы.
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