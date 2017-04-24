  • Улицу в Москве покрыли глиной с останками моллюсков Юрского периода
    Фото: aspurg/Instagram
  • Улицу в Москве покрыли глиной с останками моллюсков Юрского периода
    Фото: aspurg/Instagram
  • Улицу в Москве покрыли глиной с останками моллюсков Юрского периода
    Фото: aspurg/Instagram
Жизнь планеты

Улицу в Москве покрыли глиной с останками моллюсков Юрского периода

Благоустройство одной из московских улиц позволит москвичам ненадолго стать археологами: вместо обычного чернозема сюда завезли глину, относящуюся к Юрскому периоду.
Анастасия Баринова
3 мая 2017 в 14:46
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Глину Юрского периода завезли на улицу Щербаковская в московском районе Измайлово. В глинистой почве содержится большое количество доисторических окаменелостей: в основном, это морские моллюски аммониты и белемниты, которые жили в море, располагавшемся на территории нынешней Москвы и Подмосковья. Эти животные вымерли еще в конце Мелового периода, примерно 65 млн лет назад, вместе с динозаврами.

Специалисты уже забрали самые ценные экспонаты на исследования, но у жителей столицы остается шанс найти останки моллюсков и других обитателей древнего мира. Ископаемые лежат на газоне рядом с домом №50/20. Читать далее

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