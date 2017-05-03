Мая не будет: новая волна похолодания в Москве
Период аномальной теплой погоды с температурой на 10−11 °C выше нормы, которая отмечалась в столичном регионе еще недавно, завершится с приходом воздушных масс с северо-запада. Со стороны Лапландии на юг двигается циклон, открывающий доступ холодному воздуху из Арктики; в результате, большая часть Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов будет находиться под влиянием холодных воздушных масс.
Ко концу недели отрицательная аномалия может достичь 7−8 °C ниже климатической нормы; по области вновь возникнет угроза ночных заморозков. В частности, в пятницу, 5 мая, ночью температура упадет до 0…+2 °C в столице и до −2…+3 °C в Подмосковье, на почве возможны заморозки до -4 °C. В воскресенье, 7 мая, местами выпадут небольшие осадки, перепад ночных температур составит −1…+4 °C.
По сообщению Гидрометцентра, из-за смены воздушных масс с южных на северные похолодание будет затяжным. Узнайте о московских рекордах погоды.