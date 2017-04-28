Вулкан в Японии выбросил трехкилометровый столб пепла: видео
Действующий стратовулкан Сакурадзима расположен на острове Кюсю в японской префектуре Кагосима. Его название переводится как «остров цветущей вишни»: в прошлом вулкан занимал отдельный остров, но во время извержения 1914 года потоки лавы прочно скрепили Сакурадзиму с Кюсю. Сейчас этот вулканический полуостров площадью 77 квадратных км является одним из районов города Кагосима.
Сакурадзима имеет три вершины: Минамидакэ с южной стороны (1040 м), Накадакэ в центре (1060 м) и северный пик Китадакэ (1117 м). Вулканическая активность не затихает на протяжении многих лет. Последнее мощное извержение произошло 26 июля 2016 года, а затем уже спустя 8 месяцев, в марте 2017 года, Сакурадзима выбросил 1400-метровый столб пепла. Новое сильное извержение произошло утром 28 апреля; столб пепла, выброшенный вулканом, в высоту достигал 3200 метров.
Вулканологи ожидают, что в ближайшее время активность будет продолжаться, и могут последовать новые, хотя и менее мощные выбросы.
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