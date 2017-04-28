«Коммерсант»: ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 20 апреля 2017 года план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ, сообщает газета «Коммерсант». Документ еще не был опубликован на сайте правительства. Источник «Коммерсанта» в правительстве уточняет, что распоряжение будет обнародовано 2 мая 2017 года.
«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, — объясняет «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий.— Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?»
В настоящее время в качестве противопоказания к усыновлению указано «наличие инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией».