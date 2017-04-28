Жизнь планеты

«Коммерсант»: ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять

ВИЧ-инфицированным в России могут разрешить усыновлять и брать детей под опеку.
«Коммерсант»
28 апреля 2017 в 13:07
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  • «Коммерсант»: ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять
    Фото: Pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 20 апреля 2017 года план мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ, сообщает газета «Коммерсант». Документ еще не был опубликован на сайте правительства. Источник «Коммерсанта» в правительстве уточняет, что распоряжение будет обнародовано 2 мая 2017 года.

«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, — объясняет «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий.— Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?»

В настоящее время в качестве противопоказания к усыновлению указано «наличие инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией».

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